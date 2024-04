2024 Zurich Classic of New Orleans field: Players, teams, rankings

The 2024 Zurich Classic of New Orleans field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is almost set for this event, the only two-man team event on the PGA Tour schedule, played at TPC Louisiana in Avondale, La., from April 25-28, 2024.

The Zurich Classic of New Orleans field is headlined by Rory McIlroy, Shane Lowry, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Patrick Cantlay and more.

This is set to be a 160-player field is played out over four days, with this event marking the only team event on the PGA Tour calendar. The 80 two-man teams in the field will compete in foursome and fourballs in alternating days over four rounds, including a 36-hole cut, to determine a champion.

We do not have Monday qualifiers for this event, played at TPC Louisiana in Avondale, La.

The week-of alternate list has been determined, and the field will be updated off the list based on any player withdrawals.

The field will be playing for an $8.9 million purse, with 15 of the top 50 in the Official World Golf Ranking among the top contenders.

2024 Zurich Classic of New Orleans teams

CAPTAIN PARTNER Matt Fitzpatrick Alex Fitzpatrick Collin Morikawa Kurt Kitayama Gary Woodland Lee Hodges Rory McIlroy Shane Lowry Francesco Molinari Luke Donald Billy Horschel Tyson Alexander Patrick Cantlay Xander Schauffele Daniel Berger Victor Perez Ryan Brehm Mark Hubbard Cameron Champ MJ Daffue Corey Conners Taylor Pendrith Nico Echavarria Max Greyserman Austin Eckroat Chris Gotterup Brice Garnett Sepp Straka Nick Hardy Davis Riley Tom Hoge Maverick McNealy Kevin Kisner Scott Brown K.H. Lee Michael Kim Luke List Henrik Norlander Peter Malnati Russell Knox Taylor Moore Matt NeSmith Vincent Norrman Jorge Campillo Chad Ramey Martin Trainer Chez Reavie Brandt Snedeker J.J. Spaun Hayden Buckley Nick Taylor Adam Hadwin Sahith Theegala Will Zalatoris Matt Wallace Thorbjørn Olesen Charley Hoffman Nick Watney Zach Johnson Ryan Palmer Kelly Kraft Kevin Tway Kevin Chappell Jason Dufner Nicolai Højgaard Rasmus Højgaard Brandon Wu James Nicholas Thriston Lawrence Aldrich Potgieter Andrew Putnam Joe Highsmith Eric Cole Russ Cochran Taylor Montgomery Ben Griffin Alex Smalley Matti Schmid Thomas Detry Robert MacIntyre Beau Hossler Sam Ryder Keith Mitchell Joel Dahmen Sam Stevens Paul Barjon Matt Kuchar Steve Stricker Aaron Rai David Lipsky S.H. Kim Sangmoon Bae Justin Suh Rico Hoey Davis Thompson Andrew Novak Ben Taylor Sean O'Hair Garrick Higgo Ryan Fox Robby Shelton Wilson Furr Callum Tarren David Skinns Dylan Wu Justin Lower Harry Hall Scott Piercy Nate Lashley Rafael Campos Greyson Sigg Chesson Hadley Carson Young Ben Martin Kevin Streelman Martin Laird Zac Blair Patrick Fishburn Kevin Yu C.T. Pan Doug Ghim Chan Kim Troy Merritt Robert Streb Carl Yuan Zecheng Dou Jhonattan Vegas Bronson Burgoon Vince Whaley Adam Long Ben Kohles Patton Kizzire Chandler Phillips Jacob Bridgeman Erik Barnes Harrison Endycott Jimmy Stanger Adrien Dumont de Chassart Alejandro Tosti Ted Potter, Jr. Ben Silverman Kevin Dougherty Hayden Springer Tom Whitney Mac Meissner Austin Smotherman Parker Coody Pierceson Coody Norman Xiong Ryan McCormick Trace Crowe Harry Higgs Roger Sloan Josh Teater Raul Pereda Austin Cook Scott Gutschewski Jonathan Byrd Blaine Hale, Jr. Paul Haley II

2024 Zurich Classic of New Orleans alphabetical field

PLAYER Tyson Alexander Sangmoon Bae Paul Barjon Erik Barnes Daniel Berger Zac Blair Ryan Brehm Jacob Bridgeman Scott Brown Hayden Buckley Bronson Burgoon Jonathan Byrd Jorge Campillo Rafael Campos Patrick Cantlay Cameron Champ Kevin Chappell Russ Cochran Eric Cole Corey Conners Parker Coody Pierceson Coody Austin Cook Trace Crowe MJ Daffue Joel Dahmen Thomas Detry Luke Donald Zecheng Dou Kevin Dougherty Jason Dufner Adrien Dumont de Chassart Nico Echavarria Austin Eckroat Harrison Endycott Patrick Fishburn Alex Fitzpatrick Matt Fitzpatrick Ryan Fox Wilson Furr Brice Garnett Doug Ghim Chris Gotterup Max Greyserman Ben Griffin Scott Gutschewski Chesson Hadley Adam Hadwin Jr. Hale Paul Haley II Harry Hall Nick Hardy Garrick Higgo Harry Higgs Joe Highsmith Lee Hodges Rico Hoey Charley Hoffman Tom Hoge Nicolai Højgaard Rasmus Højgaard Billy Horschel Beau Hossler Mark Hubbard Zach Johnson Chan Kim Michael Kim S.H. Kim Kevin Kisner Kurt Kitayama Patton Kizzire Russell Knox Ben Kohles Kelly Kraft Matt Kuchar Martin Laird Nate Lashley Thriston Lawrence K.H. Lee David Lipsky Luke List Adam Long Justin Lower Shane Lowry Robert MacIntyre Peter Malnati Ben Martin Ryan McCormick Rory McIlroy Maverick McNealy Mac Meissner Troy Merritt Keith Mitchell Francesco Molinari Taylor Montgomery Taylor Moore Collin Morikawa Matt NeSmith James Nicholas Henrik Norlander Vincent Norrman Andrew Novak Sean O'Hair Thorbjørn Olesen Ryan Palmer C.T. Pan Taylor Pendrith Raul Pereda Victor Perez Chandler Phillips Scott Piercy Aldrich Potgieter Jr. Potter Andrew Putnam Aaron Rai Chad Ramey Chez Reavie Davis Riley Sam Ryder Xander Schauffele Matti Schmid Robby Shelton Greyson Sigg Ben Silverman David Skinns Roger Sloan Alex Smalley Austin Smotherman Brandt Snedeker J.J. Spaun Hayden Springer Jimmy Stanger Sam Stevens Sepp Straka Robert Streb Kevin Streelman Steve Stricker Justin Suh Callum Tarren Ben Taylor Nick Taylor Josh Teater Sahith Theegala Davis Thompson Alejandro Tosti Martin Trainer Kevin Tway Jhonattan Vegas Matt Wallace Nick Watney Vince Whaley Tom Whitney Gary Woodland Brandon Wu Dylan Wu Norman Xiong Carson Young Kevin Yu Carl Yuan Will Zalatoris

Top 50 players in 2024 Zurich Classic of New Orleans field