2024 ISPS Handa Women’s Scottish Open field: LPGA Tour players, rankings

The 2024 ISPS Handa Women's Scottish Open field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The LPGA Tour field this week is set for this event, played at Dundonald Links in Ayrshire, Scotland, from August 15-18, 2024.

The ISPS Handa Women's Scottish Open field is headlined by the likes of Allisen Corpuz, Angel Yin, Jenny Shin and more.

This is set to be a 144-player field is played out over four days, with this event marking the 20th event of the season. The LPGA Tour heads to a long-running stop in the lead-in to the women's Olympic tournament.

The tournament is being played in its originally intended slot, bringing the 2024 LPGA Tour schedule to the British Isles for the first of back-to-back events in Scotland.

We do not yet have Monday qualifiers for this event in the field, with two spots to be determined.

The week-of alternate list is set for the week, with Bianca Pagdanganan and Weiwei Zheng being the first two names on the alternate list.

The field will be playing for a $2 million purse, with 30 of the top 50 in the Rolex Women's World Golf Ranking among the top contenders.

2024 ISPS Handa Women's Scottish Open field

PLAYER Marina Alex Casandra Alexander Narin An Chanoknan Angurasaranee Aditi Ashok Laura Beveridge Celine Boutier Ashleigh Buhai Hannah Burke Virginia Elena Carta Trichat Cheenglab Ssu-Chia Cheng Peiyun Chien Hye-Jin Choi Allisen Corpuz Lauren Coughlin Olivia Cowan Gabriella Cowley Diksha Dagar Klara Davidson Spilkova Manon De Roey Perrine Delacour Annabel Dimmock Gemma Dryburgh Nicole Broch Estrup Jodi Ewart Shadoff Ally Ewing Alessandra Fanali Moa Folke Dorthea Charlotte Forbrigd Alexandra Forsterling Laura Fuenfstueck Ayaka Furue Cara Gainer Nicole Garcia Kristen Gillman Eleanor Givens Linn Grant Emma Grechi Savannah Grewal Johanna Gustavsson Georgia Hall Erika Hara Lauren Hartlage Nasa Hataoka Brooke Henderson Kylie Henry Esther Henseleit Celine Herbin Maria Hernandez Alice Hewson Whitney Hillier Nikki Hofstede Wei-Ling Hsu Charley Hull Lily May Humphreys Jin Hee Im Caroline Inglis Nuria Iturrioz Jiwon Jeon Ariya Jutanugarn Moriya Jutanugarn Haeji Kang Minami Katsu Megan Khang Sei Young Kim Grace Kim Hyo Joo Kim A Lim Kim Auston Kim Frida Kinhult Sara Kjellker Cheyenne Knight Lydia Ko Jin Young Ko Noora Komulainen Sara Kouskova Aline Krauter Stephanie Kyriacou Bronte Law Andrea Lee Mi Hyang Lee Alison Lee Minjee Lee So Mi Lee Stacy Lewis Lucy Li Yan Liu Mary Liu Meghan MacLaren Leona Maguire Marta Martin Stephanie Meadow Wichanee Meechai Jana Melichova Morgane Metraux Kim Metraux Anne-Charlotte Mora Nastasia Nadaud Kristyna Napoleaova Hira Naveed Yuna Nishimura Yealimi Noh Anna Nordqvist Ryann O'Toole Lee-Anne Pace Alexa Pano Emily Kristine Pedersen Ana Pelaez Trivino Lisa Pettersson Paula Reto Pauline Roussin-Bouchard Kirsten Rudgeley Gabriela Ruffels Madelene Sagstrom Mao Saigo Agathe Sauzon Sarah Schmelzel Patricia Isabel Schmidt Hinako Shibuno Jenny Shin Emma Spitz Maja Stark Madelene Stavnar Linnea Strom Jasmine Suwannapura Chiara Tamburlini Shannon Tan Bailey Tardy Smilla Tarning Soenderby Patty Tavatanakit Amy Taylor Albane Valenzuela Anne van Dam Lilia Vu Lauren Walsh Chanettee Wannasaen Ursula Wikstrom Chloe Williams Sophie Witt Xiaowen Yin Liz Young Arpichaya Yubol Rose Zhang

Top 50 players in 2024 ISPS Handa Women's Scottish Open field