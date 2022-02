2022 Vic Open women’s final results: Prize money payout, leaderboard and how much each golfer won

The 2022 Vic Open final leaderboard is headed by winner Hannah Green, who earned the dominating win with a six-shot victory at 13th Beach Golf Links in Barwon Heads, Victoria, Australia.

Green shot 1-under 71 in the final round, pulling away from the field to win on 13-under 276.

Karis Davidson and Whitney Hillier finished in a tie for second place in the event.

Green won the AUD$73,800 winner's share of the AUD$410,000 purse.

Vic Open recap notes

With her first win of the year, Green earned a two-year exemption onto the WPGA Tour of Australia.

A total of 35 players finished the tournament in the event on the 2022 WPGA Tour of Australia schedule after a 54-hole cut was made to the top 35 players and ties.

In the concurrent men's event at 13th Beach, Dimitrios Papadatos prevailed as the winner.

2022 Vic Open final leaderboard, results and prize money payouts

Click header to sort; rotate mobile screens for details

POS PLAYER TO PAR TOT R1 R2 R3 R4 MONEY 1 Hannah Green -13 67 70 68 71 276 AUD$73,800 T2 Karis Davidson -7 66 76 68 72 282 AUD$34,850 T2 Whitney Hillier -7 67 68 75 72 282 AUD$34,850 T4 Cassie Porter -5 71 70 72 71 284 AUD$21,525 T4 Su Oh -5 71 70 71 72 284 AUD$21,525 6 Momoka Kobori -4 71 72 71 71 285 AUD$14,760 T7 Kirsten Rudgeley (a) E 74 74 71 70 289 AUD$0 T7 Soo Jin Lee E 72 76 76 65 289 AUD$13,120 9 Hanee Song 1 76 70 74 70 290 AUD$12,300 10 Justice Bosio (a) 3 76 73 71 72 292 AUD$0 11 Charlotte Thomas 4 74 72 71 76 293 AUD$11,480 T12 Robyn Choi 5 73 74 72 75 294 AUD$10,455 T12 Hannah Park 5 71 78 73 72 294 AUD$10,455 T12 Sarah Hammett (a) 5 75 74 72 73 294 AUD$0 T15 Gyu Rin Kim 6 66 78 75 76 295 AUD$8,678 T15 Julienne Soo 6 72 74 74 75 295 AUD$8,678 T15 Kelsey Bennett (a) 6 72 74 74 75 295 AUD$0 T15 Stephanie Bunque 6 74 74 75 72 295 AUD$8,678 T19 Haruhi Nakatani (a) 7 73 73 75 75 296 AUD$0 T19 Shannon Tan (a) 7 76 69 72 79 296 AUD$0 21 Keeley Marx (a) 8 72 77 75 73 297 AUD$0 22 Stephanie Kyriacou 9 73 79 72 74 298 AUD$7,380 T23 Kristalle Blum 10 76 71 75 77 299 AUD$6,150 T23 Katelyn Must 10 72 81 75 71 299 AUD$6,150 25 Amelia Mehmet Grohn 11 74 73 81 72 300 AUD$5,125 26 Molly McLean (a) 12 73 73 81 74 301 AUD$0 27 Jeneath Wong (a) 13 70 76 79 77 302 AUD$0 T28 Jenna Hunter 14 81 76 73 73 303 AUD$4,715 T28 Stephanie Na 14 72 78 75 78 303 AUD$4,715 30 Belinda Ji (a) 16 76 77 75 77 305 AUD$0 31 Ayaka Sugihara 17 76 76 75 79 306 AUD$4,100 T32 Mackenzie Wilson (a) 18 78 73 78 78 307 AUD$0 T32 Tamara Johns 18 76 76 77 78 307 AUD$3,075 34 Breanna Gill 20 75 74 75 85 309 AUD$2,972 35 Rachel Lee (a) 21 81 74 75 80 310 AUD$0 CUT Siyi Keh 14 78 75 78 MDF 231 AUD$2,870 CUT Wanasa Zhou 15 78 76 78 MDF 232 AUD$2,716 CUT Jordan O'Brien 15 79 80 73 MDF 232 AUD$2,716 CUT Grace Lennon 16 78 79 76 MDF 233 AUD$2,434 CUT Stefanie Hall 16 80 76 77 MDF 233 AUD$2,434 CUT Ann Jang (a) 16 75 78 80 MDF 233 AUD$0 CUT Paige Stubbs 16 80 78 75 MDF 233 AUD$2,434 CUT Vicky Uwland 16 73 85 75 MDF 233 AUD$2,434 CUT Joanna Flaherty 17 75 79 80 MDF 234 AUD$2,101 CUT Elmay Viking 17 82 79 73 MDF 234 AUD$2,101 CUT Amelia Harris (a) 19 77 79 80 MDF 236 AUD$0 CUT Pantita Pohbubpa (a) 19 76 81 79 MDF 236 AUD$0 CUT Casey Wild 20 78 79 80 MDF 237 AUD$1,947 CUT Alexandra Phanuruk (a) 20 76 82 79 MDF 237 AUD$1,947 CUT Hallie Meaburn (a) 21 79 77 82 MDF 238 AUD$0 CUT Amelia Whinney (a) 21 73 86 79 MDF 238 AUD$0 CUT Celina Yuan 21 71 92 75 MDF 238 AUD$1,845 CUT Georgia Lindeback 22 81 76 82 MDF 239 AUD$1,845 CUT Jesika Clark (a) 23 79 80 81 MDF 240 AUD$0 CUT Sarah Wilson (a) 23 81 79 80 MDF 240 AUD$0 CUT Godiva Kim (a) 24 79 78 84 MDF 241 AUD$0 CUT Steffanie Vogel 25 89 78 75 MDF 242 AUD$1,742 CUT Munchin Keh 26 83 75 85 MDF 243 AUD$1,640 CUT Adele Huggard 26 89 77 77 MDF 243 AUD$1,435 CUT Tahnia Ravnjak 26 86 82 75 MDF 243 AUD$1,435