2022 Vic Open men’s final results: Prize money payout, leaderboard and how much each golfer won

The 2022 Vic Open final leaderboard is headed by winner Dimitrios Papadatos, who earned the win with a one-shot victory at 13th Beach Golf Links in Barwon Heads, Victoria, Australia.

Papadatos shot a final-round 66 to take a one-shot victory on 21-under 267, holding off Ben Campbell for the big win.

Matthew Griffin finished in solo third place, four shots behind Campbell.

Morgan won the AUD$73,800 winner's share of the AUD$410,000 purse.

Vic Open recap notes

Papadatos earned 16 Official World Golf Ranking points with the win in the 72-hole stroke-play championship, which will boost his world ranking.

Papadatos also earned a two-year exemption onto the ISPS Handa PGA Tour of Australasia.

A total of 38 players finished the tournament in the third event of the 2022 ISPS Handa PGA Tour of Australasia season after a 54-hole cut was made to the top 36 and ties.

In the concurrent women's event at 13th Beach, Hannah Green prevailed as the winner.

2022 Vic Open final leaderboard, results and prize money payouts

Click header to sort; rotate mobile screens for details

POS PLAYER TO PAR TOT R1 R2 R3 R4 MONEY 1 Dimitrios Papadatos -21 65 68 68 66 267 AUD$73,800 2 Ben Campbell -20 70 66 66 66 268 AUD$41,820 3 Matthew Griffin -16 68 67 67 70 272 AUD$27,675 4 Josh Younger -15 70 65 68 70 273 AUD$19,680 T5 David Micheluzzi -14 70 68 69 67 274 AUD$15,580 T5 John Lyras -14 64 66 70 74 274 AUD$15,580 7 Brad Kennedy -13 71 69 70 65 275 AUD$13,120 T8 Peter Wilson -12 70 71 65 70 276 AUD$11,070 T8 Aaron Pike -12 69 66 67 74 276 AUD$11,070 T8 Zach Murray -12 66 69 67 74 276 AUD$11,070 T11 Richard Green -11 67 72 69 69 277 AUD$7,893 T11 James Marchesani -11 66 73 69 69 277 AUD$7,893 T11 Cameron John -11 66 68 73 70 277 AUD$7,893 T11 Matthew Millar -11 69 71 67 70 277 AUD$7,893 T15 Hayden Hopewell (a) -9 68 68 74 69 279 AUD$0 T15 Deyen Lawson -9 68 71 71 69 279 AUD$5,465 T15 Jordan Zunic -9 67 71 70 71 279 AUD$5,465 T15 Douglas Klein -9 67 71 70 71 279 AUD$5,465 T15 Austin Bautista -9 72 70 65 72 279 AUD$5,465 T15 Braden Becker -9 73 69 62 75 279 AUD$5,465 T21 Elvis Smylie -8 69 71 69 71 280 AUD$4,291 T21 Ashley Hall -8 71 69 68 72 280 AUD$4,291 T21 Jake McLeod -8 67 67 71 75 280 AUD$4,291 T24 Christopher Fan (a) -7 70 71 70 70 281 AUD$0 T24 Nathan Barbieri -7 69 72 70 70 281 AUD$3,479 T24 Sam Brazel -7 70 73 68 70 281 AUD$3,479 T24 Marcus Fraser -7 67 71 72 71 281 AUD$3,479 T24 Brett Rumford -7 68 71 71 71 281 AUD$3,479 T24 Kade McBride -7 69 70 70 72 281 AUD$3,479 T24 Haydn Barron -7 70 69 70 72 281 AUD$3,479 T24 Scott Arnold -7 71 69 68 73 281 AUD$3,479 32 Todd Sinnott -5 69 71 70 73 283 AUD$2,788 T33 Chang Gi Lee -4 71 71 69 73 284 AUD$2,556 T33 Ben Wharton -4 68 69 73 74 284 AUD$2,556 T33 Andrew Martin -4 66 74 69 75 284 AUD$2,556 36 Andrew Kelly E 69 74 68 77 288 AUD$2,378 37 Mitchell Gannon 4 68 72 71 81 292 AUD$2,296 38 Zinyo Garcia 11 69 71 71 88 299 AUD$2,214 T39 Andrew Dodt -4 69 70 73 MDF 212 AUD$2,009 T39 Blake Collyer -4 71 69 72 MDF 212 AUD$2,009 T39 Michael Wright -4 69 71 72 MDF 212 AUD$2,009 T39 Anthony Quayle -4 69 71 72 MDF 212 AUD$2,009 T43 Josh Armstrong -3 70 73 70 MDF 213 AUD$1,763 T43 Shae Wools-Cobb -3 67 74 72 MDF 213 AUD$1,763 T45 Andrew Evans -2 71 72 71 MDF 214 AUD$1,279 T45 John Wade -2 67 75 72 MDF 214 AUD$1,279 T45 Geoff Ogilvy -2 71 71 72 MDF 214 AUD$1,279 T45 Andre Lautee (a) -2 70 74 70 MDF 214 AUD$0 T45 Lawry Flynn -2 72 70 72 MDF 214 AUD$1,279 T45 Ben Paine -2 70 72 72 MDF 214 AUD$1,279 T45 Joshua Greer (a) -2 67 75 72 MDF 214 AUD$0 T45 Aaron Wilkin -2 69 75 70 MDF 214 AUD$1,279 T45 Matthew Stieger -2 72 72 70 MDF 214 AUD$1,279 T45 Kevin Yuan -2 69 75 70 MDF 214 AUD$1,279 T45 Cory Crawford -2 72 69 73 MDF 214 AUD$1,279 T45 Max McCardle -2 71 73 70 MDF 214 AUD$1,279 T57 Jack Murdoch -1 73 70 72 MDF 215 AUD$879 T57 Louis Dobbelaar -1 73 71 71 MDF 215 AUD$879 T57 Michael Hendry -1 71 71 73 MDF 215 AUD$879 T57 Lawrence Curtis -1 76 68 71 MDF 215 AUD$879 T57 Damien Jordan -1 71 73 71 MDF 215 AUD$879 T57 Jediah Morgan -1 71 73 71 MDF 215 AUD$879 T57 Will Heffernan -1 70 74 71 MDF 215 AUD$879 T57 Brett Rankin -1 70 74 71 MDF 215 AUD$879 T57 Jye Pickin (a) -1 70 74 71 MDF 215 AUD$0 T57 Peter Cooke -1 68 72 75 MDF 215 AUD$879 T67 Charlie Dann E 72 70 74 MDF 216 AUD$830 T67 Alex Edge E 69 73 74 MDF 216 AUD$830 T67 Michael Sim E 72 72 72 MDF 216 AUD$830 T70 Matias Sanchez 1 72 72 73 MDF 217 AUD$814 T70 George Worrall 1 69 75 73 MDF 217 AUD$814 72 Brady Watt 2 72 71 75 MDF 218 AUD$808 T73 Ben Eccles 3 71 72 76 MDF 219 AUD$804 T73 Toby Walker (a) 3 73 71 75 MDF 219 AUD$0 T75 Travis Tatt 4 69 74 77 MDF 220 AUD$797 T75 Andre Stolz 4 72 69 79 MDF 220 AUD$797 77 Connor Fewkes (a) 5 69 74 78 MDF 221 AUD$0