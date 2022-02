2022 Ras al Khaimah Championship final results: Prize money payout, leaderboard and how much each golfer won

The 2022 Ras al Khaimah Championship final leaderboard is headed by winner Nicolai Hojgaard, who earned the big DP World Tour win at Al Hamra Golf Club in Ras al Khaimah, United Arab Emirates.

In the final round, Hojgaard shot 4-under 68, extending his 54-hole lead by a shot to win by four in total on 24-under 264. Jordan Smith shot 66 in the final round to finish in solo second place.

Four players finished tied for third place on 17-under total.

Hojgaard won the $333,330 winner's share of the $2,000,000 purse.

2022 Ras al Khaimah Championship highlights

Ras al Khaimah Championship recap notes

Hojgaard earned 24 Official World Golf Ranking points with the win. The field for the tournament was weak, but the points are critical for Hojgaard.

There was a cut this week, with 72 players finishing the event in the third completed event of the season.

Hojgaard earns 460 points in the Race to Dubai standings for his win, getting off to a great start in the season-long points race.

The 2022 European Tour schedule continues next week with the 2022 Ras al Khaimah Classic in the UAE.

2022 Ras al Khaimah Championship final leaderboard, results and prize money payouts

POS PLAYER TO E R1 R2 R3 R4 TOT MONEY 1 Nicolai Højgaard -24 67 65 64 68 264 €296,728.54 2 Jordan Smith -20 71 64 67 66 268 €192,000.82 T3 Haotong Li -17 74 66 68 63 271 €83,083.99 T3 Lukas Nemecz -17 70 66 69 66 271 €83,083.99 T3 Adrian Otaegui -17 71 63 70 67 271 €83,083.99 T3 Matthieu Pavon -17 68 69 68 66 271 €83,083.99 T7 David Law -16 66 64 69 73 272 €48,000.20 T7 Tapio Pulkkanen -16 68 68 64 72 272 €48,000.20 T9 Oliver Bekker -15 70 65 66 72 273 €35,374.70 T9 Thomas Detry -15 66 69 67 71 273 €35,374.70 T9 Shaun Norris -15 68 68 68 69 273 €35,374.70 12 Johannes Veerman -14 66 70 66 72 274 €30,021.95 T13 Julien Brun -13 71 66 71 67 275 €25,728.11 T13 Julien Guerrier -13 71 69 66 69 275 €25,728.11 T13 Matthew Jordan -13 69 69 68 69 275 €25,728.11 T13 Robert Macintyre -13 69 67 66 73 275 €25,728.11 T13 Daniel Van Tonder -13 73 68 69 65 275 €25,728.11 T18 Ross Fisher -12 70 67 72 67 276 €21,701.91 T18 Hurly Long -12 68 71 73 64 276 €21,701.91 T18 Matthew Southgate -12 67 72 67 70 276 €21,701.91 T21 David Horsey -11 71 70 67 69 277 €18,938.26 T21 Craig Howie -11 69 69 69 70 277 €18,938.26 T21 Scott Jamieson -11 65 73 71 68 277 €18,938.26 T21 Francesco Laporta -11 70 67 70 70 277 €18,938.26 T21 Callum Shinkwin -11 71 66 70 70 277 €18,938.26 T21 Marcel Siem -11 71 67 68 71 277 €18,938.26 T27 Maverick Antcliff -10 69 70 69 70 278 €15,272.79 T27 George Coetzee -10 68 69 70 71 278 €15,272.79 T27 Alfredo Garcia-Heredia -10 69 68 69 72 278 €15,272.79 T27 Padraig Harrington -10 69 70 72 67 278 €15,272.79 T27 Masahiro Kawamura -10 68 72 68 70 278 €15,272.79 T27 Edoardo Molinari -10 72 66 68 72 278 €15,272.79 T27 Connor Syme -10 71 67 72 68 278 €15,272.79 T27 Oliver Wilson -10 72 68 67 71 278 €15,272.79 T35 Marcus Armitage -9 69 67 73 70 279 €11,719.53 T35 Wil Besseling -9 73 68 72 66 279 €11,719.53 T35 Benjamin Hebert -9 69 71 71 68 279 €11,719.53 T35 Richard Mansell -9 71 70 70 68 279 €11,719.53 T35 Brandon Stone -9 66 69 76 68 279 €11,719.53 T35 Danny Willett -9 69 71 70 69 279 €11,719.53 T35 Fabrizio Zanotti -9 71 70 67 71 279 €11,719.53 T42 Kristoffer Broberg -8 73 68 68 71 280 €9,600.04 T42 Steven Brown -8 71 67 72 70 280 €9,600.04 T42 Joachim B. Hansen -8 69 68 69 74 280 €9,600.04 T42 Sebastian Heisele -8 65 71 73 71 280 €9,600.04 T42 Rasmus Højgaard -8 69 68 68 75 280 €9,600.04 47 Ricardo Santos -7 72 69 72 68 281 €8,552.76 T48 Nacho Elvira -6 69 71 66 76 282 €7,505.49 T48 Lorenzo Gagli -6 72 69 73 68 282 €7,505.49 T48 Joakim Lagergren -6 70 71 72 69 282 €7,505.49 T48 Richard Mcevoy -6 74 66 69 73 282 €7,505.49 T48 James Morrison -6 68 73 69 72 282 €7,505.49 T53 Frederic Lacroix -5 73 66 71 73 283 €6,065.48 T53 Thriston Lawrence -5 69 72 75 67 283 €6,065.48 T53 Yannik Paul -5 71 69 71 72 283 €6,065.48 T53 Jason Scrivener -5 73 68 71 71 283 €6,065.48 T57 John Catlin -4 70 67 73 74 284 €5,061.84 T57 Jamie Donaldson -4 72 69 73 70 284 €5,061.84 T57 Zander Lombard -4 72 67 74 71 284 €5,061.84 T57 Adrian Meronk -4 70 71 74 69 284 €5,061.84 T57 Andrea Pavan -4 72 69 69 74 284 €5,061.84 T57 Matti Schmid -4 73 67 72 72 284 €5,061.84 T57 Jeff Winther -4 69 69 75 71 284 €5,061.84 T64 Grant Forrest -3 69 72 68 76 285 €4,189.11 T64 Niklas Nørgaard Møller -3 71 67 68 79 285 €4,189.11 T64 Andrew Wilson -3 73 67 73 72 285 €4,189.11 T67 Ashley Chesters -2 74 67 71 74 286 €3,665.47 T67 Guido Migliozzi -2 71 70 73 72 286 €3,665.47 T67 Richard Sterne -2 69 72 71 74 286 €3,665.47 T70 Søren Kjeldsen -1 74 67 74 72 287 €2,967.28 T70 Sami Välimäki -1 71 69 74 73 287 €2,967.28 72 Alexander Levy 2 69 72 73 76 290 €2,615.19