2021 Dutch Open field: Players, rankings

The 2021 Dutch Open field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is set for this event, played at Bernardus Golf in Cromvoirt, Netherlands.

The Dutch Open field is headlined by the likes of Branden Grace, Dean Burmester and more.

This is set to be a 148-player field is played out over four days, with this event marking the return to the European Tour's long-running Netherlands stop.

We do not have Monday qualifiers for this event.

The week-of alternate list has been determined, and the field will be updated off the list based on any player withdrawals.

The field will be playing for an €1 million purse, with none of the top 50 in the Official World Golf Ranking among the top contenders.

2021 Dutch Open field

Max Albertus

Pep Angles

Maverick Antcliff

Dario Antonisse

Matthew Baldwin

Nino Bertasio

Wil Besseling

Lucas Bjerregaard

Philip Bootsma

Kristoffer Broberg

Steven Brown

Dean Burmester

Jorge Campillo

Alejandro Cañizares

Rowin Caron

Yikeun Chang

S.S.P. Chawrasia

Ashley Chesters

Aaron Cockerill

George Coetzee

Dave Coupland

Emilio Cuartero Blanco

Louis De Jager

Eduardo De La Riva

Wouter De Vries

Thomas Detry

David Dixon

Jamie Donaldson

David Drysdale

Victor Dubuisson

Paul Dunne

Bryce Easton

Rhys Enoch

Philip Eriksson

Ben Evans

Jens Fahrbring

Oliver Farr

Gonzalo Fdez-Castaño

Pedro Figueiredo

Oliver Fisher

Matt Ford

Ryan Fox

Lorenzo Gagli

Tom Gandy

Sebastian Garcia Rodriguez

Alfredo Garcia-Heredia

Daniel Gavins

Josh Geary

Jean-Baptiste Gonnet

Ricardo Gouveia

Branden Grace

Gavin Green

Julien Guerrier

Chase Hanna

Joachim B. Hansen

Peter Hanson

Justin Harding

Marcus Helligkilde

Berry Henson

David Horsey

Sam Horsfield

Craig Howie

Daan Huizing

Raphaël Jacquelin

Jazz Janewattananond

Andrew Johnston

Liam Johnston

Rikard Karlberg

Anton Karlsson

Janne Kaske

Niall Kearney

Maximilian Kieffer

Alexander Knappe

Tyler Koivisto

Jacques Kruyswijk

Maarten Lafeber

Joakim Lagergren

Romain Langasque

David Law

Deyen Lawson

Niklas Lemke

Ondrej Lieser

Zander Lombard

Joost Luiten

Richard Mansell

Sven Maurits

Graeme Mcdowell

Jake Mcleod

Ralph Miller

Gavin Moynihan

Wilco Nienaber

Renato Paratore

Damien Perrier

Paul Peterson

Robin Petersson

Thomas Pieters

Carlos Pigem

Benjamin Poke

Garrick Porteous

Haydn Porteous

Kristoffer Reitan

Robin Roussel

Rory Sabbatini

Adrien Saddier

Jesper Sandborg

Ajeetesh Sandhu

Ricardo Santos

Matthias Schmid

Max Schmitt

Freddy Schott

Robin Sciot-Siegrist

Jack Senior

Shubhankar Sharma

Cormac Sharvin

Marcel Siem

Martin Simonsen

Joel Sjöholm

Lee Slattery

Elvis Smylie

Clément Sordet

Gary Stal

Joël Stalter

Brandon Stone

Ben Stow

James Sugrue

Santiago Tarrio

Steven Tiley

Mike Toorop

Toby Tree

Lars Van Der Vight

Kiet Van Der Weele

Felix Van Dijk

Darius Van Driel

Lars Van Meijel

Nordin Van Tilburg

Daniel Van Tonder

Johannes Veerman

Nicolai Von Dellingshausen

Euan Walker

Romain Wattel

Chris Wood

Jordan Wrisdale

Suradit Yongcharoenchai

Daniel Young

Aron Zemmer

Top 50 players in 2021 Dutch Open field

No top 50 players are in this field.