2020 South African Open field: Players, rankings

The 2020 South African Open field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is set for this event, played at Randpark Golf Club in Johannesburg, South Africa.

The South African Open field is headlined by Louis Oosthuizen and Erik van Rooyen, the only top-50 players in the field.

This is a monster 240-player field in the first European Tour event of calendar 2020. The European Tour co-sanctions the event with the Sunshine Tour of South Africa.

We do not yet have Monday qualifiers for this event. There are 15 Monday qualifiers through three separate tournaments. There are also seven to-be-determined invitees.

The field will be playing for a $1.22 million purse, or 17.5 million Rand.

Historically, this tournament has been played around December or early January. In 2018, the tournament merged with the Joburg Open, another early-year event, to create a monster field.

2020 South African Open field

Jonathan Agren

Jaco Ahlers

Louis Albertse

James Allan

Maverick Antcliff

Marcus Armitage

Matthew Baldwin

Kyle Barker

Dwayne Basson

Christiaan Basson

Oliver Bekker

Nino Bertasio

Wil Besseling

Christiaan Bezuidenhout

Jacques Blaauw

Richard Bland

Paul Boshoff

Gregory Bourdy

Merrick Bremner

Heinrich Bruiners

Dean Burmester

Ryan Cairns

Matias Calderon

Jonathan Caldwell

Alejandro Canizares

Chris Cannon

Laurie Canter

Marc Cayeux

Wallie Coetsee

George Coetzee

Ruan Conradie

Estiaan Conradie

Dave Coupland

Sean Crocker

Adilson Da Silva

Keenan Davidse

Kyle De Beer (a)

Andre De Decker

Louis de Jager

Allister de Kock

Ruan de Smidt

Jacques P. de Villiers

Thomas Detry

Wynand Dingle

David Dixon

Jamie Donaldson

David Drysdale

Hennie du Plessis

CJ du Plessis

James Hart du Preez

Jordan Duminy

Bryce Easton

Rhys Enoch

Philip Eriksson

Ben Evans

Oliver Farr

Jarryd Felton

Ewen Ferguson

Stephen Ferreira

Darren Fichardt

Pedro Figueiredo

Trevor Fisher Jr.

Benjamin Follett-Smith

Fredrik From

Tom Gandy

Teaghan Gauche

Daniel Gavins

Philip Geerts

Deon Germishuys

Jean-Baptiste Gonnet

Branden Grace

Gavin Green

Daniel Greene

Clinton Grobler

Vaughn Groenewald

Julien Guerrier

Anton Haig

Alex Haindl

Harry Hall

Joachim B. Hansen

Justin Harding

Gregory Havret

Sebastian Heisele

Jacquin Hess

Garrick Higgo

Rasmus Hojgaard

Nicolai Hojgaard

Keith Horne

Sam Horsfield

David Howell

Craig Howie

Jean Hugo

Daan Huizing

Raphael Jacquelin

Casey Jarvis

Luke Jerling

Rikard Karlberg

Anton Karlsson

Peter Karmis

Masahiro Kawamura

Duane Keun

James Kingston

Jbe' Kruger

Jacques Kruyswijk

Christo Lamprecht

Francesco Laporta

David Law

Thriston Lawrence

Min Woo Lee

Niklas Lemke

Hugo Leon

Jose-Filipe Lima

Zander Lombard

Hurly Long

Morten Orum Madsen

Franklin Manchest

Stanislav Matus

Makhetha Mazibuko

Kyle McClatchie

Richard Mcevoy

Ross Mcgowan

Doug McGuigan

David McIntyre

Anthony Michael

David Micheluzzi

Pieter Moolman

Titch Moore

James Morrison

Callum Mowat

Gavin Moynihan

Garth Mulroy

Madalitso Muthiya

Dylan Naidoo

Andre Nel

Musiwalo Nethunzwi

Thabiso Ngcobo

Wilco Nienaber

Shaun Norris

Riekus Nortje

Louis Oosthuizen

Hennie Otto

Chris Paisley

Michael Palmer

Eddie Pepperell

Damien Perrier

Derick Petersen

Robin Petersson

Carlos Pigem

Benjamin Poke

Garrick Porteous

Haydn Porteous

Yurav Premlall

Jaco Prinsloo

Tapio Pulkkanen

Conor Purcell

Jovan Rebula

Jake Redman

JC Ritchie

Bernd Ritthammer

Martin Rohwer

Jake Roos

Robin Roussel

Lyle Rowe

Antoine Rozner

Brett Rumford

Tyrone Ryan

Adrien Saddier

Jesper Sandborg

Ricardo Santos

Lorenzo Scalise

Jayden Schaper

Neil Schietekat

Max Schmitt

Charl Schwartzel

Robin Sciot-Siegrist

JJ Senekal

Jack Senior

Callum Shinkwin

Marcel Siem

Martin Simonsen

Samuel Simpson

Joel Sjoholm

Lee Slattery

Combrinck Smit

Clement Sordet

Gary Stal

Richard Sterne

Brandon Stone

Jean-Paul Strydom

Ockie Strydom

Andy Sullivan

Steve Surry

Chris Swanepoel

Connor Syme

Toto Thimba Jr.

Ryan Tipping

Toby Tree

Sami Valimaki

Andrew van der Knaap

Peetie van der Merwe

Rourke van der Spuy

Lars van Meijel

Erik van Rooyen

Daniel van Tonder

Keelan van Wyk

Jaco Van Zyl

Johannes Veerman

MJ Viljoen

Martin Vorster

Justin Walters

Marc Warren

Stefan Wears-Taylor

Dale Whitnell

Mark Williams

Jeff Winther

Chris Wood

Jordan Wrisdale

Daniel Young

Aron Zemmer

Top 50 players in 2020 South African Open field