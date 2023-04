In men's golf major championship history, there have been 474 majors played (87 Masters, 123 U.S. Opens, 150 Open Championships, 104 PGA Championships). In that time, a grand total of 20 countries have been able to claim a male major champion of the 224 men to win a major championship.

We break down the winners of golf's majors by country, including the number of players and the number of majors collectively won. As you might imagine, the United States leads in both categories, with 133 players winning 280 major titles.

Next best is Scotland, boasting 31 major champions with 55 combined majors.

Golf major champions by country

Argentina - 2 players, 3 majors

Ángel Cabrera -- 2

Roberto DeVicenzo -- 1

Australia - 12 players, 18 majors

Peter Thomson -- 5

David Graham -- 2

Greg Norman -- 2

Adam Scott -- 1

Geoff Ogilvy -- 1

Ian Baker-Finch -- 1

Kel Nagle -- 1

Jason Day -- 1

Steve Elkington -- 1

Jim Ferrier -- 1

Wayne Grady -- 1

Cameron Smith -- 1

Canada - 1 player, 1 major

Mike Weir -- 1

England -- - 20 players, 36 majors

Nick Faldo -- 6

John Henry Taylor -- 5

Jim Barnes -- 4

Henry Cotton -- 3

Tony Jacklin -- 2

Harold Hilton -- 2

Danny Willett -- 1

Joe Lloyd -- 1

Horace Rawlins -- 1

Justin Rose -- 1

George Sargent -- 1

Cyril Walker -- 1

John Ball -- 1

Dick Burton -- 1

Max Faulkner -- 1

Arthur Havers -- 1

Alf Padgham -- 1

Alf Perry -- 1

Reg Whitcombe -- 1

Matt Fitzpatrick -- 1

Fiji - 1 player, 3 majors

Vijay Singh -- 3

France - 1 player, 1 major

Arnaud Massy -- 1

Germany -- 2 players, 4 majors

Bernhard Langer -- 2

Martin Kaymer -- 2

Ireland -- 2 players, 3 majors

Pádraig Harrington -- 3

Shane Lowry -- 1

Italy -- 1 player, 1 major

Francesco Molinari -- 1

Japan -- 1 player, 1 major

Hideki Matsuyama -- 1

Jersey - 2 players, 9 majors

Harry Vardon -- 7

Ted Ray -- 2

New Zealand - 2 players, 2 majors

Michael Campbell -- 1

Bob Charles -- 1

Northern Ireland - 4 players, 7 majors

Rory McIlroy -- 4

Graeme McDowell -- 1

Darren Clarke -- 1

Fred Daly -- 1

Scotland - 31 players, 55 majors

James Braid -- 5

Willie Anderson -- 4

Tom Morris, Sr. -- 4

Tom Morris, Jr. -- 4

Willie Park, Sr. -- 4

James Anderson -- 3

Bob Ferguson -- 3

Sandy Lyle -- 2

Alex Smith -- 2

Bob Martin -- 2

Willie Park, Jr. -- 2

Laurie Auchterlonie -- 1

James Foulis -- 1

Fred Herd -- 1

Willie Macfarlane -- 1

Fred McLeod -- 1

Alec Ross -- 1

Willie Smith -- 1

William Auchterlonie -- 1

David Brown -- 1

Jack Burns -- 1

George Duncan -- 1

Willie Fernie -- 1

Sandy Herd -- 1

Tom Kidd -- 1

Hugh Kirkaldy -- 1

Paul Lawrie -- 1

Mungo Park -- 1

Jack Simpson -- 1

Andrew Strath -- 1

Jack White -- 1

South Africa - 7 players, 22 majors

Gary Player -- 9

Ernie Els -- 4

Bobby Locke -- 4

Retief Goosen -- 2

Trevor Immelman -- 1

Charl Schwartzel -- 1

Louis Oosthuizen -- 1

South Korea - 1 player, 1 major

Y.E. Yang -- 1

Spain - 4 players, 10 majors

Seve Ballesteros -- 5

José María Olazábal -- 2

Sergio Garcia -- 1

Jon Rahm -- 2

Sweden - 1 player, 1 major

Henrik Stenson -- 1

United States - 133 players, 280 majors

Jack Nicklaus -- 18

Tiger Woods -- 15

Walter Hagen -- 11

Ben Hogan -- 9

Tom Watson -- 8

Gene Sarazen -- 7

Arnold Palmer -- 7

Sam Snead -- 7

Bobby Jones -- 7

Lee Trevino -- 6

Phil Mickelson -- 6

Byron Nelson -- 5

Raymond Floyd -- 4

Brooks Koepka -- 4

Jimmy Demaret -- 3

Cary Middlecoff -- 3

Ralph Guldahl -- 3

Billy Casper -- 3

Hale Irwin -- 3

Julius Boros -- 3

Payne Stewart -- 3

Larry Nelson -- 3

Tommy Armour -- 3

Denny Shute -- 3

Jordan Spieth -- 3

Ben Crenshaw -- 2

Horton Smith -- 2

Bubba Watson -- 2

Craig Wood -- 2

Fuzzy Zoeller -- 2

Mark O'Meara -- 2

Zach Johnson -- 2

Jack Burke, Jr. -- 2

Doug Ford -- 2

Henry Picard -- 2

Lee Janzen -- 2

John McDermott -- 2

Andy North -- 2

Curtis Strange -- 2

Johnny Miller -- 2

Olin Dutra -- 2

Hubert Green -- 2

John Daly -- 2

Jock Hutchison -- 2

Leo Diegel -- 2

Paul Runyan -- 2

Dave Stockton -- 2

Dustin Johnson -- 2

Collin Morikawa -- 2

Justin Thomas -- 2

Jimmy Walker -- 1

Patrick Reed -- 1

Tommy Aaron -- 1

George Archer -- 1

Gay Brewer -- 1

Charles Coody -- 1

Fred Couples -- 1

Bob Goalby -- 1

Claude Harmon -- 1

Herman Keiser -- 1

Larry Mize -- 1

Craig Stadler -- 1

Art Wall, Jr. -- 1

Tommy Bolt -- 1

Billy Burke -- 1

Chick Evans -- 1

Johnny Farrell -- 1

Jack Fleck -- 1

Ed Furgol -- 1

Jim Furyk -- 1

Lucas Glover -- 1

Johnny Goodman -- 1

Lou Graham -- 1

Steve Jones -- 1

Tom Kite -- 1

Lawson Little -- 1

Gene Littler -- 1

Tony Manero -- 1

Lloyd Mangrum -- 1

Dick Mayer -- 1

Orville Moody -- 1

Francis Ouimet -- 1

Sam Parks, Jr. -- 1

Jerry Pate -- 1

Corey Pavin -- 1

Scott Simpson -- 1

Webb Simpson -- 1

Jerome Travers -- 1

Ken Venturi -- 1

Lew Worsham -- 1

Mark Calcavecchia -- 1

Stewart Cink -- 1

Ben Curtis -- 1

David Duval -- 1

Todd Hamilton -- 1

Tom Lehman -- 1

Tony Lema -- 1

Justin Leonard -- 1

Bill Rogers -- 1

Tom Weiskopf -- 1

Paul Azinger -- 1

Jerry Barber -- 1

Rich Beem -- 1

Keegan Bradley -- 1

Mark Brooks -- 1

Walter Burkemo -- 1

Tom Creavy -- 1

Jason Dufner -- 1

Dow Finsterwald -- 1

Al Geiberger -- 1

Vic Ghezzi -- 1

Bob Hamilton -- 1

Chick Harbert -- 1

Chandler Harper -- 1

Jay Hebert -- 1

Lionel Hebert -- 1

Don January -- 1

Davis Love III -- 1

John Mahaffey -- 1

Dave Marr -- 1

Shaun Micheel -- 1

Bobby Nichols -- 1

Johnny Revolta -- 1

Bob Rosburg -- 1

Jeff Sluman -- 1

Hal Sutton -- 1

David Toms -- 1

Jim Turnesa -- 1

Bob Tway -- 1

Lanny Wadkins -- 1

Gary Woodland -- 1

Bryson DeChambeau -- 1

Scottie Scheffler -- 1

Wales - 1 player, 1 major

Ian Woosnam -- 1

Zimbabwe - 1 player, 3 majors