2021 Joburg Open field: Players, rankings

The 2021 Joburg Open field is set with the passing of the entry deadline. The field is set for this event, played at Randpark Golf Club, near Johannesburg, South Africa.

The Joburg Open field is headlined by the likes of Dean Burmester, Dylan Frittelli and more.

This is set to be a 144-player field is played out over four days, with this event marking the first event of the new 2021-2022 DP World Tour schedule.

The tournament is being played in its normal spot, kickstarting the new season, which begins with a run of South Africa events co-sanctioned with the Sunshine Tour.

We do not have Monday qualifiers for this event.

The field will be playing for a $1.1 million purse, with none of the top 50 in the Official World Golf Ranking among the top contenders.

2021 Joburg Open field

Jaco Ahlers

Thomas Aiken

Louis Albertse

Pep Angles

Zheng-Kai Bai

Christiaan Basson

Oliver Bekker

Jacques Blaauw

Merrick Bremner

Luke Brown

Steven Brown

Julien Brun

Dean Burmester

Jonathan Caldwell

Ashley Chesters

Aaron Cockerill

George Coetzee

Estiaan Conradie

Ruan Conradie

Ugo Coussaud

Jens Dantorp

Keenan Davidse

Louis De Jager

Ruan De Smidt

David Drysdale

Cj Du Plessis

Hennie Du Plessis

James Hart Du Preez

Paul Dunne

Bryce Easton

Rhys Enoch

Philip Eriksson

Jens Fahrbring

Oliver Farr

Stephen Ferreira

Darren Fichardt

Pedro Figueiredo

Trevor Fisher Jr.

Oliver Fisher

Ross Fisher

Angus Flanagan

Benjamin Follett-Smith

Matt Ford

Dylan Frittelli

Lorenzo Gagli

Alfredo Garcia-Heredia

Daniel Gavins

Deon Germishuys

Ricardo Gouveia

Daniel Greene

Alex Haindl

Chase Hanna

Justin Harding

Jack Harrison

Marcus Helligkilde

Jacquin Hess

Angel Hidalgo

Keith Horne

David Howell

Craig Howie

Jean Hugo

Daan Huizing

Luke Jerling

Liam Johnston

Matthew Jordan

James Kamte

Anton Karlsson

Masahiro Kawamura

Niall Kearney

Jesper Kennegard

James Kingston

Espen Kofstad

Jbe Kruger

Jacques Kruyswijk

Frederic Lacroix

Romain Langasque

Thriston Lawrence

Hugo Leon

Ondrej Lieser

Zander Lombard

Hurly Long

Matteo Manassero

Richard Mcevoy

Pieter Moolman

Callum Mowat

Madalitso Muthiya

Dylan Naidoo

Lukas Nemecz

Wilco Nienaber

Shaun Norris

Hennie Otto

Michael G Palmer

Renato Paratore

Yannik Paul

Carlos Pigem

Haydn Porteous

Jaco Prinsloo

Nikhil Rama

Richie Ramsay

Jovan Rebula

Jake Redman

Kristoffer Reitan

Jc Ritchie

Martin Rohwer

Jake Roos

Robin Roussel

Lyle Rowe

Ricardo Santos

Lorenzo Scalise

Jayden Schaper

Neil Schietekat

Matti Schmid

Robin Sciot-Siegrist

Jj Senekal

Cormac Sharvin

Marcel Siem

Lee Slattery

Joël Stalter

Richard Sterne

Brandon Stone

Graeme Storm

Jean-Paul Strydom

Ockie Strydom

Julian Suri

Steve Surry

Santiago Tarrio

Toto Thimba Jr.

Kristof Ulenaers

Ulrich Van Den Berg

Rourke Van Der Spuy

Darius Van Driel

Lars Van Meijel

Daniel Van Tonder

Jaco Van Zyl

Johannes Veerman

Mj Viljoen

Martin Vorster

Justin Walters

Dale Whitnell

Andrew Wilson

Oliver Wilson

Top 50 players in 2021 Joburg Open field

There are no top-50 players in this field.