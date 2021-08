2021 D+D Real Czech Masters field: Players, rankings

The 2021 D+D Real Czech Masters field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is set for this event, played at Albatross Golf Resort in Prague, Czech Republic.

The D+D Real Czech Masters field is headlined by the likes of Danny Willett, Henrik Stenson and more.

This is set to be a 128-player field is played out over four days, with this event marking the return to the Czech Republic in a long-time event on the schedule.

We do not have Monday qualifiers for this event.

The week-of alternate list has been determined, and the field will be updated off the list based on any player withdrawals.

The field will be playing for a €1 million purse, with none of the top 50 in the Official World Golf Ranking among the top contenders.

2021 D+D Real Czech Masters field

Pep Angles

Maverick Antcliff

Adri Arnaus

Matej Baca

Zheng-Kai Bai

Matthew Baldwin

Jakub Bares

Nino Bertasio

Gordan Brixi

Dean Burmester

Jan Cafourek

Yikeun Chang

S.S.P. Chawrasia

Aaron Cockerill

George Coetzee

Dave Coupland

Sean Crocker

Emilio Cuartero Blanco

Louis De Jager

Eduardo De La Riva

David Dixon

Bryce Easton

Rhys Enoch

Philip Eriksson

Ben Evans

Michael Feuerstein

Darren Fichardt

Oliver Fisher

Ryan Fox

Tom Gandy

Sebastian Garcia Rodriguez

Josh Geary

Gavin Green

Joshua Grenville-Wood

Julien Guerrier

Chase Hanna

Padraig Harrington

Sebastian Heisele

Berry Henson

Nicolai Højgaard

Sam Horsfield

David Howell

Jazz Janewattananond

Maximilian Jelinek

Liam Johnston

Shiv Kapur

Rikard Karlberg

Janne Kaske

Niall Kearney

Mathiam Keyser

Sihwan Kim

Gary King

Søren Kjeldsen

Tyler Koivisto

Ales Korinek

Jacques Kruyswijk

Joakim Lagergren

Deyen Lawson

Taehee Lee

Niklas Lemke

Hugo Leon

Ondrej Lieser

Zander Lombard

Joost Luiten

Pavol Mach

Bryden Macpherson

Richard Mansell

Stanislav Matus

Ross Mcgowan

Jake Mcleod

Adrian Meronk

Gavin Moynihan

Filip Mruzek

Vincent Norrman

Dimitrios Papadatos

Renato Paratore

Andrea Pavan

Adrien Pendaries

Damien Perrier

Paul Peterson

Carlos Pigem

Benjamin Poke

Garrick Porteous

Haydn Porteous

Michal Pospisil

Tapio Pulkkanen

Kristoffer Reitan

Lindsay Renolds

Jc Ritchie

Bernd Ritthammer

Liam Robinson

Robin Roussel

Jesper Sandborg

Ajeetesh Sandhu

Max Schmitt

Marcel Schneider

Callum Shinkwin

Marcel Siem

Lee Slattery

Sebastian Soderberg

Clément Sordet

Gary Stal

Henrik Stenson

Brandon Stone

Krystof Strycek

Tadeáš Tetak

Steven Tiley

Lukas Tintera

Toby Tree

Sami Välimäki

Lars Van Meijel

Daniel Van Tonder

Johannes Veerman

Sebastian Vida

Nicolai Von Dellingshausen

Romain Wattel

Danny Willett

Jordan Wrisdale

Suradit Yongcharoenchai

Daniel Young

Šimon Zach

Matyas Zapletal

Aron Zemmer

Jiri Zuska

Top 50 players in 2021 D+D Real Czech Masters field

No top-50 players are in the field.