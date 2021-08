2021 Trust Golf Women’s Scottish Open field: Players, rankings

The 2021 Trust Golf Women's Scottish Open field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is set for this event, played at Dumbarnie Links in Fife, Scotland.

The Trust Golf Women's Scottish Open field is headlined by the likes of Minjee Lee, Yuka Saso and more.

This is set to be a 144-player field is played out over four days, with this event marking the precursor to the final major of five on the LPGA calendar.

The tournament is being played in its originally intended slot.

We do not have Monday qualifiers for this event.

The week-of alternate list is based on the LPGA Tour's eligibility criteria.

The field will be playing for a $1.5 million purse, with 24 of the top 50 in the Rolex Women's World Golf Ranking among the top contenders.

Marina Alex

Beth Allen

Carmen Alonso

Brittany Altomare

Pajaree Anannarukarn

Aditi Ashok

Pia Babnik

Ana Belac

Carly Booth

Lina Boqvist

Amy Boulden

Celine Boutier

Stacy Lee Bregman

Nicole Broch Larsen

Ashleigh Buhai

Hannah Burke

Anne-Lise Caudal

Jennifer Chang

Trichat Cheenglab

Ssu-Chia Cheng

Camille Chevalier

Chella Choi

In Gee Chun

Carlota Ciganda

Cydney Clanton

Pasqualle Coffa

Jenny Coleman

Olivia Cowan

Gabriella Cowley

Tonje Daffinrud

Laura Davies

Manon De Roey

Perrine Delacour

Annabel Dimmock

Gemma Dryburgh

Lindy Duncan

Austin Ernst

Jodi Ewart Shadoff

Ally Ewing

Dana Finkelstein

Cloe Frankish

Laura Fuenfstueck

Luna Sobron Galmes

Nicole Garcia

Eleanor Givens

Emma Grechi

Hannah Green

Jaye Marie Green

Johanna Gustavsson

Jenny Haglund

Georgia Hall

Lydia Hall

Leonie Harm

Kylie Henry

Esther Henseleit

Celine Herbin

Maria Hernandez

Alice Hewson

Whitney Hillier

Charley Hull

Mi Jung Hur

Caroline Inglis

Nuria Iturrioz

Noemi Jimenez Martin

Felicity Johnson

Ariya Jutanugarn

Moriya Jutanugarn

Haeji Kang

Sarah Kemp

A Lim Kim

Christina Kim

Katherine Kirk

Cheyenne Knight

Lydia Ko

Nanna Koerstz Madsen

Tiia Koivisto

Stephanie Kyriacou

Karolin Lampert

Bronte Law

Minjee Lee

Alison Lee

Mi Hyang Lee

Harang Lee

Jeongeun Lee6

Stacy Lewis

Brittany Lincicome

Yu Liu

Gaby Lopez

Kelsey MacDonald

Leona Maguire

Lucie Malchirand

Tvesa Malik

Caroline Masson

Stephanie Meadow

Wichanee Meechai

Giulia Molinaro

Becky Morgan

Alison Muirhead

Azahara Munoz

Emma Nilsson

Yealimi Noh

Anna Nordqvist

Sanna Nuutinen

Ryann O'Toole

Su Oh

Amy Olson

Lee-Anne Pace

Emily Kristine Pedersen

Pornanong Phatlum

Gerina Piller

Katja Pogacar

Sophia Popov

Mel Reid

Paula Reto

Madelene Sagstrom

Lizette Salas

Yuka Saso

Agathe Sauzon

Sarah Schmelzel

Jenny Shin

Magdalena Simmermacher

Marianne Skarpnord

Jennifer Song

Marissa Steen

Lauren Stephenson

Jasmine Suwannapura

Elizabeth Szokol

Emma Talley

Patty Tavatanakit

Prima Thammaraks

Atthaya Thitikul

Michele Thomson

Albane Valenzuela

Anne van Dam

Chanettee Wannasaen

Lindsey Weaver

Linda Wessberg

Ursula Wikstrom

Chloe Williams

Christine Wolf

Jing Yan

Amy Yang

Liz Young

