2023 AfrAsia Bank Mauritius Open field: Players, rankings

The 2023 AfrAsia Bank Mauritius Open field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is set for this event, played at Heritage La Réserve Golf Club in Heritage Bel Ombre, Mauritius.

The AfrAsia Bank Mauritius Open field is headlined by the likes of Louis Oosthuizen, Thomas Aiken, Marcel Siem, Guido Migliozzi and more.

This is set to be a 156-player field is played out over four days, with this event featuring a mixture of players from the DP World Tour and Sunshine Tour, as this event is co-sanctioned.

We do not yet have Monday qualifiers for this event, with a sizable portion of the field still to be decided.

The week-of alternate list has been determined, and the field will be updated off the list based on any player withdrawals.

The field will be playing for a $1,200,000 purse, with none of the top 50 in the Official World Golf Ranking among the top contenders.

2023 AfrAsia Bank Mauritius Open field

PLAYER Thomas Aiken Louis Albertse John Axelsen Angel Ayora Sam Bairstow Matthew Baldwin Kyle Barker Haydn Barron Bradley Bawden Oliver Bekker Joshua Berry Matthis Besard Jacques Blaauw Sean Bradley Adam Breen Merrick Bremner Jonathan Broomhead Steven Brown Daniel Brown Heinrich Bruiners Ivan Cantero Ashley Chesters Robson Chinhoi Estiaan Conradie Martin Couvra Jens Dantorp Keenan Davidse Jack Davidson Louis de Jager Jacques de Villiers Wynand Dingle Jamie Donaldson Will Enefer Rhys Enoch Dan Erickson Oliver Farr Darren Fichardt Pedro Figueiredo Luca Filippi Benjamin Follett-Smith Sebastian Friedrichsen Dylan Frittelli Nicolo Galletti Alfredo Garcia-Heredia Deon Germishuys Jonathan Goth-Rasmussen Aneurin Gounden Mateusz Gradecki Hayden Griffiths Oihan Guillamoundeguy Jordan Gumberg Chase Hanna Joachim Hansen Angel Hidalgo Kazuki Higa Daan Huizing Oliver Hundeboll Casey Jarvis Luke Jerling Kristian Krogh Johannessen Andrew Johnston Samuel Jones Rupert Kaminski Anton Karlsson Peter Karmis Frank Kenney Soren Kjeldsen Alexander Knappe Jeong Weon Ko Ruan Korb Stuart Krog Jacques Kruyswijk Alexander Levy Tom Lewis Soren Broholt Lind Mike Lorenzo-Vera Matteo Manassero Stuart Manley Andrew Martin Anthony Michael Guido Migliozzi Malcolm Mitchell Karabo Mokoena Pieter Moolman Dylan Mostert Dylan Naidoo Rasmus Neergaard-Petersen Wilco Nienaber Hennie O'Kennedy Louis Oosthuizen Hennie Otto Renato Paratore Andrea Pavan Matthieu Pavon Pierre Pellegrin Haydn Porteous Garrick Porteous Yurav Premlall Jaco Prinsloo Tapio Pulkkanen Julien Quesne Nikhil Rama David Ravetto Jovan Rebula Jake Redman JC Ritchie Martin Rohwer Max Rottluff Lyle Rowe Antoine Rozner Benjamin Rusch Lauri Ruuska Jayden Schaper Neil Schietekat Marcel Schneider Freddy Schott JJ Senekal Marcel Siem Combrinck Smit Sebastian Soderberg Clement Sordet Matthew Southgate Regan Steyn Brandon Stone Tristen Strydom Santiago Tarrio Toto Thimba, Jr. Keagan Thomas Tom Vaillant Rourke van der Spuy Danie Van Niekerk Daniel van Tonder Ryan Van Velzen Jaco Van Zyl Albert Venter MJ Viljoen Nicolai Von Dellingshausen Martin Vorster Paul Waring Marc Warren Stefan Wears-Taylor Rhys West Robin Williams Andrew Wilson Jeff Winther

Top 50 players in 2023 AfrAsia Bank Mauritius Open field

There are no top-50 players in this field.