2023 CPKC Women’s Open field: Players, rankings

The 2023 CPKC Women's Open field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is set for this event, played at Shaughnessy Golf and Country Club in Vancover, British Columbia, Canada.

The CPKC Women's Open field is headlined by the likes of Lilia Vu, Lexi Thompson, Jin Young Ko, Nelly Korda and more.

This is set to be a 156-player field is played out over four days, with this event marking the LPGA Tour's return to one of the biggest non-major events on the circuit.

The tournament is being played in its originally intended slot, bringing the LPGA Tour back to North America.

Get our content ad-free by becoming a GNN member for $2/month!

We do not yet have Monday qualifiers for this event in the field.

The week-of alternate list is based on the LPGA's priority order. Magdalena Simmermacher and Valery Plata are currently the first two players on the alternate list.

The field will be playing for a $2.5 million purse, with 34 of the top 50 in the Rolex Women's World Golf Ranking among the top contenders.

2023 CPKC Women's Open field

PLAYER Marina Alex Brittany Altomare Narin An Dottie Ardina Angela Arora Ana Belac Jaravee Boonchant Celine Borge Vanessa Borovilos Celine Boutier Ashleigh Buhai Jennifer Chang Hye-Jin Choi In Gee Chun Karen Chung Carlota Ciganda Cydney Clanton Gianna Clemente Allisen Corpuz Lauren Coughlin Katie Cranston Paula Creamer Karis Davidson Manon De Roey Perrine Delacour Brianna Do Amanda Doherty Gemma Dryburgh Lindy Duncan Allison Emrey Jodi Ewart Shadoff Ally Ewing Dana Fall Maria Fassi Ayaka Furue Luna Sobron Galmes Sofia Garcia Linn Grant Hannah Green Georgia Hall Lauren Hartlage Nasa Hataoka Muni He Brooke Henderson Celine Herbin Daniela Holmqvist Yaeeun Hong Chiara Horder Yu-Sang Hou Wei-Ling Hsu Caroline Inglis Hyo Joon Jang Linnea Johansson Soo Bin Joo Moriya Jutanugarn Ariya Jutanugarn Danielle Kang Minami Katsu Cristie Kerr Megan Khang Lauren Kim Hyo Joo Kim Sei Young Kim Grace Kim Gina Kim Christina Kim Cheyenne Knight Lydia Ko Jin Young Ko Nelly Korda Aline Krauter Jennifer Kupcho Yeji Kwon Stephanie Kyriacou Ines Laklalech Bronte Law Minjee Lee Andrea Lee Alison Lee Mi Hyang Lee Min Lee Jeongeun Lee5 Jeongeun Lee6 Stacy Lewis Amelia Lewis Lucy Li Xiyu Lin Brittany Lincicome Pernilla Lindberg YanJun Liu Yu Liu Yan Liu Ruixin Liu Polly Mack Nanna Koerstz Madsen Wichanee Meechai Morgane Metraux Azahara Munoz Yuna Nishimura Yealimi Noh Haru Nomura Ryann O'Toole Su Oh Bianca Pagdanganan Alexa Pano Sung Hyun Park Annie Park Mel Reid Paula Reto Sarah-Eve Rheaume Kiira Riihijarvi Brooke Rivers Pauline Roussin Gabriela Ruffels Hae Ran Ryu Madelene Sagstrom Yuka Saso Sarah Schmelzel Sophia Schubert Alena Sharp Hinako Shibuno Jennifer Song Mariah Stackhouse Maja Stark Marissa Steen Lauren Stephenson Linnea Strom Jasmine Suwannapura Ellie Szeryk Maddie Szeryk Elizabeth Szokol Kelly Tan Sonja Tang Bailey Tardy Patty Tavatanakit Gabriella Then Brigitte Thibault Lexi Thompson Maria Torres Mariajo Uribe Lilia Vu Samantha Wagner Lindsey Weaver-Wright Dewi Weber Jing Yan Angel Yin Ruoning Yin Pavarisa Yoktuan Arpichaya Yubol Lauren Zaretsky Rose Zhang Weiwei Zhang

Top 50 players in 2023 CPKC Women's Open field