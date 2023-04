2023 ISPS Handa Championship Japan field: Players, rankings

The 2023 ISPS Handa Championship Japan field is set with the passing of the entry deadline. The DP World Tour field is set for this event, played at PGM Ishioka Golf Club in Omitama, Japan.

The ISPS Handa Championship Japan field is headlined by the likes of Robert MacIntyre, Jordan Smith, Ernie Els and more.

This is set to be a 144-player field is played out over four days, with this event marking the 16th event of the 2022-2023 DP World Tour schedule.

The tournament is being played in its originally scheduled place on the schedule, with the DP World Tour moving back to Asia after the Masters for a short run.

We do not have Monday qualifiers for this event, which features a 156-player field.

The field will be playing for a $2 million purse, with none of the top 50 in the Official World Golf Ranking among the top contenders.

2023 ISPS Handa Championship Japan field

Kiradech Aphibarnrat

Marcus Armitage

Adri Arnaus

Yosuke Asaji

John Axelsen

Todd Baek

Matthew Baldwin

Wil Besseling

Christiaan Bezuidenhout

Alexander Björk

Thomas Bjørn

Christoffer Bring

Rafa Cabrera Bello

Jorge Campillo

Ma Chengyao

Todd Clements

Aaron Cockerill

Nicolas Colsaerts

Jens Dantorp

Louis De Jager

Justin De Los Santos

Bryce Easton

Ernie Els

Nacho Elvira

Grant Forrest

Yoshinori Fujimoto

Daniel Gavins

Deon Germishuys

Gavin Green

Julien Guerrier

Chase Hanna

Marcus Helligkilde

Lucas Herbert

Angel Hidalgo

Kazuki Higa

Calum Hill

Daniel Hillier

Ryo Hisatsune

Rasmus Højgaard

Mikumu Horikawa

Rikuya Hoshino

Oliver Hundebøll

Gary Hurley

Kodai Ichihara

Yuta Ikeda

Tomoyo Ikemura

Shugo Imahira

Yuki Inamori

Ryo Ishikawa

Aguri Iwasaki

Hiroshi Iwata

Daijiro Izumida

Scott Jamieson

Jazz Janewattananond

Matthew Jordan

Terumichi Kakazu

Takumi Kanaya

Naoyuki Kataoka

Shingo Katayama

Yuto Katsuragawa

Riki Kawamoto

Masahiro Kawamura

Brad Kennedy

Maximilian Kieffer

Chan Kim

Yeongsu Kim

Marcus Kinhult

Ryosuke Kinoshita

Søren Kjeldsen

Alexander Knappe

Jeong Weon Ko

Shintaro Kobayashi

Jinichiro Kozuma

Jbe Kruger

Jacques Kruyswijk

Joakim Lagergren

Romain Langasque

Pablo Larrazábal

David Law

Brendan Lawlor

Sanghee Lee

Alexander Levy

Haotong Li

Mikael Lindberg

Zander Lombard

Joost Luiten

Robert Macintyre

Richard Mansell

Tom Mckibbin

Guido Migliozzi

Yusaku Miyazato

James Morrison

Taichi Nabetani

Ryutaro Nagano

Taiga Nagano

Keita Nakajima

Naoto Nakanishi

Lukas Nemecz

Niklas Nørgaard

Shaun Norris

Koumei Oda

Ryuichi Oiwa

Tomoharu Otsuki

Juvic Pagunsan

Sanghyun Park

John Parry

Yannik Paul

Matthieu Pavon

Tapio Pulkkanen

Richie Ramsay

David Ravetto

Antoine Rozner

Kalle Samooja

Taihei Sato

Marcel Schneider

Freddy Schott

Robin Sciot-Siegrist

Taiga Semikawa

Jack Senior

Shubhankar Sharma

Taisei Shimizu

Koki Shiomi

Marcel Siem

Martin Simonsen

Jordan Smith

Sebastian Söderberg

Matthew Southgate

Tomoyasu Sugiyama

Andy Sullivan

Shunya Takeyasu

Hideto Tanihara

Santiago Tarrio

Ryuko Tokimatsu

Yuta Uetake

Darius Van Driel

Johannes Veerman

Nicolai Von Dellingshausen

Justin Walters

Jeunghun Wang

Paul Waring

Gunner Wiebe

Oliver Wilson

Ashun Wu

Fabrizio Zanotti

Top 50 players in 2023 ISPS Handa Championship Japan field

There are no top-50 players competing in this tournament.