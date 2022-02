2022 Ras al Khaimah Championship betting odds and tips: Futures picks, who will win

The 2022 Ras al Khaimah Championship betting odds have been released for the DP World Tour (European Tour) event at Al Hamra Golf Club in Ras al Khaimah, United Arab Emirates

The European Tour betting favorite this week is Bernd Wiesberger, who comes in at 10-to-1 (+1000) betting odds.

Robert MacIntyre is at 22-to-1 in a top-heavy odds table.

Adrian Meronk and Jordan Smith are at 25-to-1.

2022 Ras al Khaimah Championship tips, expert picks and futures bets

This week, we have the Ras al Khaimah Championship, with the European Tour continuing in the United Arab Emirates to begin the Desert Swing. This week is the weakest field of the year, largely because of the Saudi International. We have an unknown venue for many DP World Tour players, but we should expect plenty of scoring.

PLAYER ODDS Bernd Wiesberger 1000 Robert MacIntyre 2200 Adrian Meronk 2500 Jordan Smith 2500 Joachim B Hansen 2800 Rasmus Hojgaard 2800 Romain Langasque 2800 Richard Bland 3000 Thomas Detry 3000 Alexander Bjork 3300 Nicolai Hojgaard 3300 John Catlin 4000 Antoine Rozner 4500 Johannes Veerman 4500 Padraig Harrington 4500 Haotong Li 5000 Thorbjorn Olesen 5000 Julien Brun 5500 Kalle Samooja 5500 Marcus Armitage 5500 Ryan Fox 5500 Victor Dubuisson 5500 Danny Willett 6000 Grant Forrest 6000 Jeff Winther 6000 Mikko Korhonen 6000 Scott Jamieson 6000 Shaun Norris 6000 Brandon Stone 6600 Fabrizio Zanotti 6600 Matti Schmid 6600 Santiago Tarrio 6600 Callum Shinkwin 7500 Joakim Lagergren 7500 Edoardo Molinari 8000 George Coetzee 8000 Marcus Helligkilde 8000 Masahiro Kawamura 8000 Daniel van Tonder 9000 Matthew Jordan 9000 Matthieu Pavon 9000 Richie Ramsay 9000 Adrian Otaegui 10000 Alexander Levy 10000 David Horsey 10000 Guido Migliozzi 10000 James Morrison 10000 Jamie Donaldson 10000 Jason Scrivener 10000 Julien Guerrier 10000 Kristoffer Broberg 10000 Mike Lorenzo Vera 10000 Yannik Paul 10000 Andrea Pavan 11000 Francesco Laporta 11000 Jacques Kruyswijk 11000 Lucas Bjerregaard 11000 Nino Bertasio 11000