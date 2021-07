2021 ISPS Handa World Invitational field: Players, rankings

The 2021 ISPS Handa World Invitational field is set with the passing of the typical Friday entry deadline. The field is set for this event, played at Galgorm Castle and Massereene in Northern Ireland.

The ISPS Handa World Invitational field is headlined by the likes of Jeongegun Lee6, Yealimi Noh, Eddie Pepperell, John Catlin and more.

This is set to be a 288-player field is played out over four days, with this event featuring LPGA Tour players and European Tour players.

We do not have Monday qualifiers for this event.

The week-of alternate list has been determined, and the field will be updated off the list based on any player withdrawals.

The field will be playing for a $1.5 million purse, with none of the top 50 in the Official World Golf Ranking and five of the top 50 in the Rolex Women's World Golf Ranking among the top contenders.

2021 ISPS Handa World Invitational field

Men

Pep Angles

Maverick Antcliff

Marcus Armitage

Matthew Baldwin

Austin Bautista

Wil Besseling

Gaganjeet Bhullar

Lucas Bjerregaard

Kristoffer Broberg

Steven Brown

Jonathan Caldwell

Ryan Campbell

Alejandro Cañizares

Laurie Canter

John Catlin

Ashley Chesters

Dave Coupland

Eduardo De La Riva

Alejandro Del Rey

David Dixon

Bradley Dredge

David Drysdale

Hennie Du Plessis

Paul Dunne

Bryce Easton

Harry Ellis

Nacho Elvira

Rhys Enoch

Ben Evans

Oliver Farr

Gonzalo Fdez-Castaño

Pedro Figueiredo

Matt Ford

Grant Forrest

Jr Galbraith

Sebastian Garcia Rodriguez

Daniel Gavins

Josh Geary

Bailey Gill

Jean-Baptiste Gonnet

Julien Guerrier

Justin Harding

Grégory Havret

Scott Hend

Berry Henson

Calum Hill

Joshua Hill

Daniel Hillier

Michael Hoey

Nicolai Højgaard

David Horsey

David Howell

Craig Howie

Thongchai Jaidee

Scott Jamieson

Liam Johnston

Matthew Jordan

Janne Kaske

Masahiro Kawamura

Niall Kearney

Sihwan Kim

Søren Kjeldsen

Tyler Koivisto

Jacques Kruyswijk

Matty Lamb

Francesco Laporta

David Law

Deyen Lawson

Hugo Leon

Rowan Lester

Alexander Levy

Joe Long

Ryan Lumsden

Bryden Macpherson

Richard Mansell

Paul Mcbride

Brendan Mccarroll

Dermot Mcelroy

Richard Mcevoy

Tom Mckibbin

Jake Mcleod

Robert Moran

Colm Moriarty

James Morrison

Gavin Moynihan

John Murphy

Bradley Neil

Vincent Norrman

Eoin O'Brien

Conor O'Rourke

Adrian Otaegui

Dimitrios Papadatos

Eddie Pepperell

Damien Perrier

Paul Peterson

Carlos Pigem

Benjamin Poke

Garrick Porteous

Haydn Porteous

Mark Power

Conor Purcell

Alvaro Quiros

Michael Reid

Kristoffer Reitan

Bernd Ritthammer

Adrien Saddier

Ajeetesh Sandhu

Ricardo Santos

Jayden Schaper

Matthias Schmid

Ben Schmidt

Max Schmitt

Robin Sciot-Siegrist

Jack Senior

Shubhankar Sharma

Cormac Sharvin

Callum Shinkwin

Lee Slattery

Jordan Smith

Elvis Smylie

Clément Sordet

Joël Stalter

Graeme Storm

James Sugrue

Andy Sullivan

Julian Suri

Connor Syme

Santiago Tarrio

Simon Thornton

Alejandro Tosti

Darius Van Driel

Lars Van Meijel

Nicolai Von Dellingshausen

Euan Walker

Marc Warren

Romain Wattel

Dale Whitnell

Charlie Williams

Robin Williams

Blake Windred

Jordan Wrisdale

Suradit Yongcharoenchai

Daniel Young

Aron Zemmer

Women

Beth Allen

Carmen Alonso

Pajaree Anannarukarn

Dottie Ardina

Krista Bakker

Silvia Banon

Maiken Bing Paulsen

Gudrun Bjorgvinsdottir

Isabelle Boineau

Carly Booth

Lina Boqvist

Amy Boulden

Stacy Lee Bregman

Nicole Broch Larsen

Hannah Burke

Sarah Burnham

Emma Cabrera Bello

Anne-Lise Caudal

Ssu-Chia Cheng

Camille Chevalier

Chella Choi

In Gee Chun

Lauren Coughlin

Olivia Cowan

Gabriella Cowley

Diksha Dagar

Hayley Davis

Annabel Dimmock

Nobuhle Dlamini

Brianna Do

Gemma Dryburgh

Lindy Duncan

Kendall Dye

Natasha Fear

Dana Finkelstein

Elia Folch

Cloe Frankish

Laura Fuenfstueck

Nicole Garcia

Manon Gidali

Kristen Gillman

Eleanor Givens

Laura Gomez Ruiz

Laura Gonzalez Escallon

Natalie Gulbis

Johanna Gustavsson

Jenny Haglund

Georgia Hall

Lydia Hall

Mina Harigae

Muni He

Kylie Henry

Esther Henseleit

Celine Herbin

Maria Hernandez

Alice Hewson

Whitney Hillier

Jillian Hollis

Daniela Holmqvist

Charley Hull

Caroline Inglis

Nuria Iturrioz

Noemi Jimenez Martin

Linnea Johansson

Felicity Johnson

Jessica Karlsson

Carolin Kauffmann

Sarah Kemp

Christina Kim

Lauren Kim

Cheyenne Knight

Tiia Koivisto

Karina Kukkonen

Jennifer Kupcho

Min Seo Kwak

Stephanie Kyriacou

Karolin Lampert

Bronte Law

Alison Lee

Andrea Lee

Jeongeun Lee6

Amelia Lewis

Lejan Lewthwaite

Pernilla Lindberg

Yu Liu

Lee Lopez

Karoline Lund

Kelsey MacDonald

Lucie Malchirand

Tvesa Malik

Thalia Martin

Marta Martin

Kristy McPherson

Wichanee Meechai

Olivia Mehaffey

Sydnee Michaels

Haley Moore

Anne-Charlotte Mora

Becky Morgan

Laura Murray

Elizabeth Nagel

Emma Nilsson

Benyapa Niphatsophon

Yealimi Noh

Elina Nummenpaa

Ryann O'Toole

Su Oh

Lee-Anne Pace

Florentyna Parker

Katherine Perry-Hamski

Pornanong Phatlum

Katja Pogacar

Mireia Prat

Stina Resen

Paula Reto

Louise Ridderstrom

Lizette Salas

Marta Sanz Barrio

Patricia Sanz Barrio

Agathe Sauzon

Sarah Schmelzel

Sarina Schmidt

Sarah Schober

Sarah Jane Smith

Luna Sobron Galmes

Marissa Steen

Linnea Strom

Dulcie Sverdloff

Emma Talley

Pannarat Thanapolboonyaras

Atthaya Thitikul

Michele Thomson

Line Toft Hansen

Alana Uriell

Astrid Vayson de Pradenne

Aideen Walsh (a)

Lindsey Weaver

Linda Wessberg

Ursula Wikstrom

Chloe Williams

Jing Yan

Angel Yin

Pavarisa Yoktuan

Liz Young

Top 50 players in 2021 ISPS Handa World Invitational field

Men

No top-50 players are in the field.

Women