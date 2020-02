2020 AT&T Pebble Beach Pro-Am field: Players, pro-am teams, rankings

The 2020 AT&T Pebble Beach Pro-Am field is set with the Friday entry deadline passing. The Monterey Peninsula tournament featuring two-man teams, including celebrities and business luminaries, has a three-course rotation including Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill and Monterey Peninsula Country Club's Shore Course.

All told, there are 12 top-50 players in the Official World Golf Ranking in the field, down from 20 last year.

Mickelson is the defending champion this week, having defeated Paul Casey in a Monday finish in 2019.

We have no Monday qualifiers for this event.

The field will be playing for a $7.8 million purse, with 19 of the top 50 in the Official World Golf Ranking among the top contenders.

2020 AT&T Pebble Beach Pro-Am field

Mark Anderson

Kiradech Aphibarnrat

Ryan Armour

Aaron Baddeley

Chris Baker

Ricky Barnes

Daniel Berger

Zac Blair

Dominic Bozzelli

Joseph Bramlett

Ryan Brehm

Scott Brown

Jonathan Byrd

Rafa Cabrera Bello

Chad Campbell

Patrick Cantlay

Sebastian Cappelen

Paul Casey

Roberto Castro

Alex Cejka

Greg Chalmers

Cameron Champ

Kevin Chappell

K.J. Choi

Stewart Cink

Wyndham Clark

Austin Cook

Vince Covello

Ben Crane

Joel Dahmen

Cameron Davis

Jason Day

Scott de Borba

Luke Donald

Jason Dufner

Tyler Duncan

David Duval

Matt Every

Matthew Fitzpatrick

Jim Furyk

Brice Garnett

Brian Gay

Michael Gellerman

Doug Ghim

Rhein Gibson

Michael Gligic

Lucas Glover

Branden Grace

Lanto Griffin

Fabián Gómez

Bill Haas

Chesson Hadley

Adam Hadwin

Brandon Hagy

James Hahn

Padraig Harrington

Scott Harrington

David Hearn

Jim Herman

Kramer Hickok

Harry Higgs

Bo Hoag

Charley Hoffman

Tom Hoge

J.B. Holmes

Max Homa

Beau Hossler

Viktor Hovland

Mark Hubbard

Mackenzie Hughes

Dustin Johnson

Matt Jones

Sung Kang

Si Woo Kim

Chris Kirk

Kevin Kisner

Kurt Kitayama

Russell Knox

Satoshi Kodaira

Matt Kuchar

Anirban Lahiri

Andrew Landry

Nate Lashley

Hank Lebioda

Nelson Ledesma

Kyoung-Hoon Lee

Adam Long

Hunter Mahan

Peter Malnati

Ben Martin

Patrick Martin

Tyler McCumber

Graeme McDowell

Maverick McNealy

George McNeill

John Merrick

Troy Merritt

Phil Mickelson

Keith Mitchell

Kevin Na

Matthew NeSmith

Alex Noren

Henrik Norlander

Sean O'Hair

Rob Oppenheim

Pat Perez

Scott Piercy

D.A. Points

Jr. Potter

Seamus Power

Andrew Putnam

Chez Reavie

Wes Roach

Patrick Rodgers

Isaiah Salinda

Sam Saunders

Adam Schenk

Charl Schwartzel

Chase Seiffert

John Senden

Robby Shelton

Brandt Snedeker

J.J. Spaun

Jordan Spieth

Kevin Stadler

Scott Stallings

Sepp Straka

Robert Streb

Kevin Streelman

Steve Stricker

Chris Stroud

Brian Stuard

Zack Sucher

Justin Suh

Ben Taylor

Nick Taylor

Vaughn Taylor

Josh Teater

Michael Thompson

D.J. Trahan

Martin Trainer

Cameron Tringale

Peter Uihlein

Bo Van Pelt

Harold Varner III

Kristoffer Ventura

Johnson Wagner

Jimmy Walker

Nick Watney

Richy Werenski

Vincent Whaley

Tim Wilkinson

Aaron Wise

Brandon Wu

Xinjun Zhang

